Les bergeries romaines en Crau Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Les bergeries romaines en Crau Saint-Martin-de-Crau, 17 juillet 2022, Saint-Martin-de-Crau. Les bergeries romaines en Crau

Départ du sentier Peau de Meau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

2022-07-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-17 17:00:00 17:00:00 Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau vous invite à la découverte de son patrimoine bâti. Grâce à Othello Badan, archéologue amateur et découvreur d’au moins 300 sites antiques en Crau, parcourez le sentier de Peau de Meau à la recherche de ces vestiges, témoins d’une activité pastorale multiséculaire.



INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône