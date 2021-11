Lille Maison Folie Wazemmes Lille, Nord Les Bercés • Maxi’Mômes Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Maison Folie Wazemmes

_Les Bercés_ est un spectacle pour les adultes qui accompagnent les tout-petits et toutes-petites à la découverte du spectacle vivant. ——————- Deux versions selon l’âge : * Samedi, 16h30 et dimanche, 10h30 : de 6 mois à 5 ans * Dimanche 9h30 : de 0 à 8 mois Pour ce spectacle, nous vous proposons de réserver par téléphone ou mail pour choisir la séance la plus adaptée à votre enfant Durée : 30 minutes environ ——————- _Dans le cadre du festival jeune public_ [_Maxi’Mômes_](https://maisonsfolie.lille.fr/maximomes-2021)_, du 8 au 12 décembre à la maison Folie Wazemmes_

5 € tarif plein / 3 € tarif réduit / 2 € (-12 ans) / 1 Crédit Loisirs

Spectacle pour les tout-petits, par la Compagnie La Vache Bleue Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

2021-12-04T16:30:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-05T09:30:00 2021-12-05T10:00:00;2021-12-05T10:30:00 2021-12-05T11:00:00

