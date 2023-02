Les Bénévoles En Embuscade : French Cowboy & The One + Johnnie Carwash BIG BAND CAFE – BBC HEROUVILLE ST CLAIR Catégories d’Évènement: Calvados

Les Bénévoles En Embuscade : French Cowboy & The One + Johnnie Carwash BIG BAND CAFE – BBC, 4 mai 2023, HEROUVILLE ST CLAIR. Les Bénévoles En Embuscade : French Cowboy & The One + Johnnie Carwash BIG BAND CAFE – BBC. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. ADMH – BIG BAND CAFE (L.1004602) présente : ce concert. Pour la 4ème année, les bénévoles du BBC vous tendent une embuscade : une soirée, des groupes, un cocktail ! Derrière le bar ou dans les coulisses, c'est du cousu-main. Comme d'habitude du bon son envahira la salle du BBC. Tout droit venus de Lyon, Johnnie Carwash, trio guitare/basse/batterie formé en 2018, propose un garage pop cool. Direction ensuite Nantes pour accueillir nos voisins French Cowboy and the one, duo post-punk, qui viendra nous présenter son dernier album. Un cocktail ? Non. LE cocktail. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Tout le savoir-faire des bénévoles du bar dans la potion qui fait ses preuves depuis 30 ans dans les soirées Caennaises : l'embuscade (L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) Votre billet est ici BIG BAND CAFE – BBC HEROUVILLE ST CLAIR 1, av. du Haut Crepon Calvados

