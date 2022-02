Les bénéfices de la revitalisation des sols Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris.

À l’heure où nous observons des signes de dégradation de la fertilité des sols et où nous constatons les effets d’un dérèglement climatique préoccupant, il devient urgent de réconcilier rendement, fertilité et qualité, de façon naturelle, économique et durable. Pour cela, Gaïago – leader de la revitalisation des sols et des agrosystèmes – accompagne les distributeurs et leurs clients agriculteurs dans la transition agroécologique.

La société bretonne Gaïago, labellisée Greentech Innovation, viendra détailler les bénéfices de la revitalisation des sols : santé et qualité des cultures, facilité de travail, stockage de carbone

