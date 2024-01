Terre de l’Alpe Tour Sherpa, les terroirs d‘altitude à l‘honneur ! Du 24 décembre au 13 mars 2024 Magasin Sherpa Les Belleville, dimanche 24 décembre 2023.

Terre de l’Alpe Tour Sherpa, les terroirs d‘altitude à l‘honneur ! Du 24 décembre au 13 mars 2024 Magasin Sherpa Les Belleville 24 décembre 2023 – 12 mars 2024

Pour sa deuxième édition, l’évènement Terre de l’Alpe Tour de Sherpa

s’annonce festif et savoureux. L’idée ? Proposer des haltes au bon

goût de montagne façon Road Trip dans 50 stations de ski. Jusqu’au

13 mars, rendez-vous aux pieds des pistes pour des dégustations de

produits Terre de l’Alpe, la marque exclusive de la Coopérative Sherpa

qui valorise le savoir-faire des producteurs et entreprises locales.

50 haltes gourmandes aux pieds des pistes

Sur près de 4 mois, les snowboardeurs-animateurs Tom et Laïla (alias TomTom et Lala) parcourent les Alpes. Chaque jour, ils installent le stand du Terre de l’Alpe Tour près des pistes, à quelques pas du magasin Sherpa de la station. Fondue à partager, charcuterie, vin chaud, cidre, et jus de pomme chaud… le ton est donné : la montagne est à l’honneur ! L’occasion de découvrir les produits Terre de l’Alpe dénichés par les coopérateurs. De nombreux cadeaux sont aussi à gagner.

NOUVEAUTÉ 2024 : en plus des dates en stations de ski, le Terre de l‘Alpe Tour s‘invite sur l’autoroute des vacances les samedis 10/02, 17/02 et 02/03

De 16h à 19h – Gratuit | À proximité du magasin Sherpa de la station

Un évènement à suivre sur les réseaux sociaux et sur le site de Sherpa

73440 Les Belleville