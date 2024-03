Les Belles Sorties – Le Petit B – Deûlémont Salle André Dekyndt Deûlémont, lundi 25 mars 2024.

Le petit B, duo chorégraphié par Marion Muzac, est une aventure de la perception destinée à la petite enfance où les jeunes enfants pourront voir, sentir, toucher… Avec la scénographe Emilie Faïf, la chorégraphe imagine un décor immersif fait de corps, de matières et de sons. Cette expérience momentanée est enveloppée par un univers musical envoûtant et hypnotique créé par les musiciens et musiciennes et chanteurs et chanteuses Johanna Luz et Vincent Barrau.

Conception, chorégraphie : Marion Muzac

Participation à la création : Mostafa Ahbourrou, Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Valentin Mériot, Aimée Rose Rich

Interprétation : Mostafa Ahbourrou, Florent Brun, Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Valentin Mériot, Aimée Rose Rich (2 interprètes en alternance)

Collaboration à la chorégraphie : Mathilde Olivares

Scénographie : Émilie Faïf

Musique : Johanna Luz, Vincent Barrau ‐ Jell‐oO

Durée : 30 min

Date scolaire, à partir de 1 an

Salle André Dekyndt 14 rue des Processions, 59890 Deûlémont Deûlémont 59890 Nord Hauts-de-France

©Frédéric Iovino