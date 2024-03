Les Belles Sorties – Green line marching band – Bois-Grenier Place de la mairie Bois-Grenier Bois-Grenier, samedi 22 juin 2024.

Les Belles Sorties – Green line marching band – Bois-Grenier Proposé par L’Aéronef Samedi 22 juin, 19h00 Place de la mairie Bois-Grenier Gratuit, en plein air, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T19:00:00+02:00 – 2024-06-22T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T19:00:00+02:00 – 2024-06-22T21:00:00+02:00

Green Line Marching Band (Fanfare Rock – FR)

Avec Green Line Marching Band, le terme « fanfare » n’est pas à entendre dans son sens traditionnel. Le « rock mobile live band » 100% autonome dépoussière le genre et s’amuse à reprendre des standards connus * de la planète pop, à sa sauce. La sauce Green Line Marching Band, qu’est-ce que c’est ? Un superband constitué du meilleur de la scène rock nantaise d’aujourd’hui, membres de Von Pariahs, French Cowboy, BL2OM, Blond Neil Young ou encore Albinos Congos en rangs serrés pour ne former plus qu’un ! Une déambulation festive au rythme d’un mélange guitare-basse-batterie-clavier-chant aussi surprenant qu’entraînant ! Alors let’s go : toutes et tous en désordre de marche maintenant !

Pour y aller :

– Bus : Lignes 25R, 65R, 74R – Arrêt « Bois-Grenier Cimetière »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Place de la mairie Bois-Grenier rue de Pourtalès, 59280, Bois-Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.passpasscovoiturage.fr/covoiturages-evenements/484/Les-Belles-Sorties—Green-line-marching-band—Bois-Grenier »}]

MEL Belles Sorties

©GreggBrehin