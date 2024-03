Les Belles Sorties – Chien noir + Parabel – Vendeville La Chiconière Vendeville Vendeville, jeudi 23 mai 2024.

Les Belles Sorties – Chien noir + Parabel – Vendeville Proposé par L’Aéronef Jeudi 23 mai, 20h00 La Chiconière Vendeville 3€, sur réservation et billetterie sur place le soir-même

Chien Noir (Pop – FR)

Chien noir est un astronaute de la galaxie pop, remontant le temps jusqu’à la variété des années 80 et 90, pour nous entraîner sur une planète poétique aux paysages variés. Du minimalisme mélancolique aux ballades folks en passant par la pop spacieuse et le r’n’b vintage il nous raconte l’amour, l’amitié, les départs et les retrouvailles, les exaltations et la mélancolie, tout ce qui constitue nos existences.

Parabel (Electro Pop – FR)

Parabel produit une musique électronique contemporaine se soustrayant à l’apesanteur. Il y fait résonner les images et les souvenirs sur des synthétiseurs enivrants soutenu par sa voix métallique.

– Bus : Lignes L7 – Arrêt « Centre commercial », 67 Arrêt « Eglise »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

La Chiconière Vendeville 1 rue de Seclin, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France 03 20 16 84 84

