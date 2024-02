Les Belles-Soeurs par Les Comédiens du Chêne Centre culturel Paul Mauvezin Fumel, samedi 2 mars 2024.

Les Belles-Soeurs par Les Comédiens du Chêne Centre culturel Paul Mauvezin Fumel Lot-et-Garonne

Soirée organisée par l’association Pim’s Dance avec les Comédiens du Chêne qui interpréteront une comédie familiale, hilarante et moderne, écrite par Eric Assous.

Un bon moment à ne pas manquer !

Permanence pour les réservations le mercredi 28 février, salle Jean Goujon à Fumel, de 18h30 à 19h30.

Lors d’une soirée conviviale entre couples, les trois belles-sœurs se retrouvent, mais la ravissante secrétaire de l’un des hommes est aussi invitée. C’est la panique chez les hommes et la suspicion chez les femmes…

Viviane Da Silva, fondatrice de la troupe, et native de Monsempron, nous réservera une petite surprise en lever de rideau. Un bon moment à ne pas manquer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

Centre culturel Paul Mauvezin 160 Rue du Centre Culturel

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

