Les belles soeurs

EUR Venez assister la pièce de théâtre familiale et hilarante écrite par Eric Assous et jouée par la troupe du Cercle : Nicole est mariée à Francky. Elle a invité à dîner ses belles-sœurs et leurs maris dans la maison de banlieue où ils viennent juste d’emménager : Mathilde mariée à Yvan et Christelle mariée à David. Nicole a également pris l’initiative d’inviter, Talia, la secrétaire de son mari, apparemment bien connue aussi de ses beaux-frères. L’affolement de chacun d’eux, à l’annonce de la venue de cette dernière, crée la suspicion et la jalousie chez les belles-sœurs. Le dîner de famille vire alors au jeu de massacre !

