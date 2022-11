LES BELLES SOEURS, 20 novembre 2022, .

EUR 0 Au Foyer des Campagnes avec la Compagnie du Jeu de Paume dans la pièce « LES BELLES SOEURS ».

» Dans une maison de campagne éloignée de Paris, Nicole et Francky, heureux de leur acquisition, pendent la crémaillère. Elle, maîtresse de maison dévouée et naïve, a invité les deux frères de Francky et leurs épouses respectives, Mathilde, intellectuelle et Christelle, superficielle et mondaine.

Mais lorsque Nicole annonce l’arrivée imminente d’une dernière invitée, Talia, la réaction des deux frères, Yvan et David, jette le trouble chez leurs épouses.

À l’entrée de la belle et sensuelle intruse, l’ambiance s’alourdit car l’un après l’autre, les trois frères seront sommés de justifier leur lien avec Talia. Dès lors, cette soirée familiale va virer au jeu de massacre. Les masques tomberont jusqu’à l’explosion finale.

Entre mensonges, jalousies et non-dits, ces trois couples parviendront-ils à sortir indemnes de cette soirée ? »

La pièce, « Les belles-soeurs », a été créée en 2007 au théâtre St Georges à Paris.

Une comédie d’Eric ASSOUS mise en scène par Joëlle CABRERA.

Libre participation

