Uzès Gard CICADA Productions présente la première édition du festival : LES BELLES NUITS Nuits de Vendredi 09 & Samedi 10 Juillet 2021, 2 soirées ambiance guinguette en format debout avec des espaces Chill (chaises longues, salons en bois, tables…) dans le Jardin de l’Evêché à Uzès !PAS DE PASS SANITAIRES OBLIGATOIRES car < 1000 personnes Une programmation musicale de 10 DJs : Jazz/Funk/Disco/House/Electro. VENDREDI 09/07 19H-02H : "BELLE NUIT DU VENDREDI" DJs :- MADS- LEIT- SYMETRIK GROOVE - LEZE- MOUTAS CLUB SAMEDI 10/07 19H-02H : "BELLE NUIT DU SAMEDI" DJ’s :- JAMES MAC- PAPAOURS- MMIL- DJ @+ Bar (Cool price) :- Vins locaux Duché d’Uzès (Domaine Saint-Firmin)- Champagne local (Domaine Reynaud)- Cocktail avec et sans alcool- Jus biologiques et autres softs Foodtrucks sur place - La Marmite (Plats régionaux/Grillades/Burgers)- Mikamion (BBQ/Burgers) __ BILLETTERIE Pack prévente "YOUZÈS": 10€ !Accès Vendredi + Samedi + 1 conso (hors champagne) => https://ypl.me/hXo Limité aux 200 premiers chanceux Sur place / internet: 8€ + 1 conso (hors champagne) Gratuit -14 ans __NOUS SUIVREFacebook : facebook.com/cicadafestivaluzes Instagram : instagram.com/cicadafestival INFOS :20 mn de Nîmes 25 mn d’Avignon1h de Montpellier1h15 de Marseille15h de Los Angeles Julien TourelMichael MartinezCICADA Productions cicadafestival.uzes@gmail.com +33 6 77 74 11 51 Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-28 par

