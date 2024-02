LES BELLES HISTOIRES Bram, mercredi 28 février 2024.

Venez découvrir Les Belles Histoires , un ensemble de plus de 70 œuvres de l’artiste peintre et plasticienne audoise Elia Pagliarino.

Cette exposition, conçue comme une déambulation dans des univers inattendus et habités, réunira des œuvres fondatrices de son travail, et d’autres conçues spécialement pour l’événement. On y retrouvera pleinement l’attrait d’Elia Pagliarino pour les histoires imaginaires ou bien réelles, le croisement de l’art avec les disciplines scientifiques, historiques et ethnographiques, et sa passion pour les recherches.

Le visiteur ne sera donc pas surpris s’il rencontre, au détour de ce parcours, là de grands êtres hybrides et poétiques, ici des céramiques conservant des histoires authentiques, ou plus loin, des espaces de contes scénographiés autour de personnages sculptés.

Car, telle une sorcière, une magicienne ou une bonne fée, Elia Pagliarino, en mêlant le réel et l’imaginaire, nous entraînera dans des récits visuels et sensibles qui vous parleront, nous bousculeront et vous emporteront sous d’autres latitudes.

Entrée libre et gratuite pour tous. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00.

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Parc des essarts

Bram 11150 Aude Occitanie culture@villedebram.fr

