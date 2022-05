Les Belles Goulées aux Chantiers Tramasset Le Tourne, 21 mai 2022, Le Tourne.

Chantiers Tramasset 20 esplanade Josselin Le Tourne

2022-05-21 12:00:00 – 2022-05-21 23:00:00

Le Tourne Gironde Le Tourne

8 12 EUR Un événement oenotouristique dont l’objectif est de relier le patrimoine naval et le patrimoine viticole à travers le prisme du développement durable. Les Chantiers Tramasset sont, à travers leur histoire et leurs activités actuelles, un intermédiaire entre le monde des coteaux et celui du fleuve. Les eaux sont le liant de ces deux espaces.

Une quinzaine de vigneron.ne.s travaillant en bio, biodynamie et/ou dans une démarche naturelle, seront accueilli.e.s sous notre halle. Atelier, dégustation, gastronomie et spectacle viendront parfaire le programme de cette journée.

+33 5 56 67 61 69

dernière mise à jour : 2022-03-31 par