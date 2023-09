Quand l’art devient responsable Les Belles du Baou – Atelier d’art/jardin Trèbes, 15 septembre 2023, Trèbes.

Quand l’art devient responsable 15 – 17 septembre Les Belles du Baou – Atelier d’art/jardin Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une rencontre d’une artisane engagée dans une démarche environnementale et sociétale.

Présentation d’une entreprise artisanale d’art peu conventionnelle mêlant art, nature et jardin. Définition et illustration de l’upcycling au travers des créations artistiques et du jardin aménagé dans la même philosophie.

Quand une artisane/géographe partage et témoigne d’une autre façon de considérer la vie : se réconcilier avec ses émotions grâce à l’Art, devenir sage grâce aux enseignements de Dame Nature, prendre sa part de responsabilité universelle face aux enjeux contemporains.

Les Belles du Baou – Atelier d’art/jardin 4 impasse Barbès, 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie 06 60 93 69 56 https://www.lesbellesdubaou.com/ https://www.facebook.com/LesBellesduBaou/;https://instagram.com/lesbellesdubaou?igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ== [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 93 69 56 »}] Au cœur du vieux Trèbes à deux pas de l’église classée au titre des Monuments historiques du XIIIe siècle et du Canal du Midi, se cache l’atelier/jardin des Belles du Baou, lieu intimiste et convivial. Marie-Dominique Aubry y crée des bijoux et des objets de décoration colorés, poétiques et symboliques, inspirés de Dame Nature.

Ici l’artisanat d’art est responsable : upcycling de vieux bijoux et objets, chutes de plaques de liège, papier livre, carton, fil de fer, fibres diverses, petit bois… Le tout est métamorphosé par mixage de techniques décoratives : bijouterie, crochet d’art, tissage, broderie, peinture… acquises en autodidacte depuis l’enfance.

Cette géographe spécialisée en paysages méditerranéens, reconvertie en 2016, s’est fixé dès le départ une charte d’écoresponsabilité. Elle est aujourd’hui artisan d’art labellisée entreprise zéro déchet et s’investit aussi pour l’enfance handicapée. Comme elle aime partager la sagesse de Dame nature, son jardin est le lieu d’ateliers créatifs naturalistes et Bien-Être. Accès à pied (Des parkings gratuits sont disponibles en bordure du vieux village, au bord de l’Aude, avenue Pasteur et derrière la mairie). Deux options à pieds (moins de 5 mn) – Rejoindre l’église classée du 13ème (ouverte pour les journées du patrimoine), prendre la rue de l’Église, la place du Plô, la rue Barbès, puis la première à droite. – Arriver par le Canal du Midi rue Riquet, puis rue Plô d’Orbiel, rue Barbès et première à gauche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©MDAubryLesbellesduBaou