« LES BELLES DE NEVERS FONT LEUR DÉFILÉ » 10 JUILLET ET 28 AOÛT 2019 • 10 H – 12 H Quand l’art sort des musées et vient s’exprimer sur les grèves de Loire ou dans les rues de Nevers : viens composer un tableau végétal en utilisant feuilles et fleurs, qui poussent spontanément depuis le passage au zéro-phyto. Tu donneras naissance à de véritables gravures de mode. • 7-14 ans (12 participants maximum par séance) • Gratuit (ouvert aux enfants abonnés au réseau des médiathèques de Nevers Agglomération. Abonnement gratuit.) • Inscription : 03.86.68.48.50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2019-07-10T10:00:00 2019-07-10T12:00:00;2019-08-28T10:00:00 2019-08-28T12:00:00

