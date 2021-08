Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac, Oise Les Belles Cosaciennes – 4ème édition Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac

Oise

Les Belles Cosaciennes – 4ème édition Choisy-au-Bac, 12 septembre 2021, Choisy-au-Bac. Les Belles Cosaciennes – 4ème édition 2021-09-12 09:00:00 – 2021-09-12 17:00:00

Choisy-au-Bac Oise Choisy-au-Bac Les Belles Cosaciennes vous donnent rendez-vous pour partager un moment de convivialité autour de voitures et motos anciennes ! Restauration sur place – Concours d’élégance – Remise de prix Les Belles Cosaciennes vous donnent rendez-vous pour partager un moment de convivialité autour de voitures et motos anciennes ! Restauration sur place – Concours d’élégance – Remise de prix lesbellescosaciennes@gmail.com https://www.facebook.com/LESBELLESCOSACIENNES/ Les Belles Cosaciennes vous donnent rendez-vous pour partager un moment de convivialité autour de voitures et motos anciennes ! Restauration sur place – Concours d’élégance – Remise de prix © Les belles Cosaciennes dernière mise à jour : 2021-08-24 par SIM Picardie – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac, Oise Autres Lieu Choisy-au-Bac Adresse Ville Choisy-au-Bac lieuville 49.43647#2.87955