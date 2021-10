Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Les Bécots da Lappa à l’ALG L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Retrouvez l’ambiance des bals cariocas et surtout, venez danser comme vous êtes ! Nous revoilà ! Les 7 musiciens des Bécots da Lappa vous plongent dans le meilleur de la musique populaire brésilienne (samba, choro, forró, coco…), dans la joie et la bonne humeur ! ▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬ Concert à 20h30 / club à 23h Entrée : 5 euros L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 – Paris Concerts -> Musiques du Monde L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Musiques du Monde Musique

