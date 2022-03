Les bébés lecteurs Noaillan Noaillan Catégories d’évènement: Gironde

Noaillan

Les bébés lecteurs Noaillan, 16 mars 2022, Noaillan. Les bébés lecteurs Noaillan

2022-03-16 – 2022-03-16

Noaillan Gironde Noaillan De 0 à 3 ans, “Les bébés lecteurs”, c’est un moment chaleureux à partager en famille qui permet d’initier les plus jeunes au plaisir des histoires. Ecouter, manipuler, toucher : un moment de partage pour sensibiliser l’enfant aux livres. Pour participer à cette animation, il vous suffit de vous abonner dans l’une des bibliothèques du réseau.

Sur réservation. De 0 à 3 ans, “Les bébés lecteurs”, c’est un moment chaleureux à partager en famille qui permet d’initier les plus jeunes au plaisir des histoires. Ecouter, manipuler, toucher : un moment de partage pour sensibiliser l’enfant aux livres. Pour participer à cette animation, il vous suffit de vous abonner dans l’une des bibliothèques du réseau.

Sur réservation. +33 5 56 63 56 70 De 0 à 3 ans, “Les bébés lecteurs”, c’est un moment chaleureux à partager en famille qui permet d’initier les plus jeunes au plaisir des histoires. Ecouter, manipuler, toucher : un moment de partage pour sensibiliser l’enfant aux livres. Pour participer à cette animation, il vous suffit de vous abonner dans l’une des bibliothèques du réseau.

Sur réservation. Pixabay_DR

Noaillan

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Noaillan Autres Lieu Noaillan Adresse Ville Noaillan lieuville Noaillan Departement Gironde

Noaillan Noaillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noaillan/

Les bébés lecteurs Noaillan 2022-03-16 was last modified: by Les bébés lecteurs Noaillan Noaillan 16 mars 2022 Gironde Noaillan

Noaillan Gironde