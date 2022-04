Les bébés lecteurs – Médiathèque de Moulins la Marche Moulins-la-Marche Moulins-la-Marche Catégories d’évènement: Moulins-la-Marche

Moulins-la-Marche Orne Moulins-la-Marche De la lecture pour les moins de 3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents ou assistantes maternelles.

Le bon apprentissage de la lecture peut commencer dès les 6 mois d’un enfant. Lecture complètement adaptée à l’âge des plus jeunes qui aidera leur éveil. De la lecture pour les moins de 3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents ou assistantes maternelles.

Le bon apprentissage de la lecture peut commencer dès les 6 mois d’un enfant. Lecture complètement adaptée à l’âge des plus jeunes qui aidera leur éveil. Moulins-la-Marche

