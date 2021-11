L'Île-d'Elle L'Île-d'Elle L'Île-d'Elle, Vendée LES BÉBÉS LECTEURS L’Île-d’Elle L'Île-d'Elle Catégories d’évènement: L'Île-d'Elle

Vendée

LES BÉBÉS LECTEURS L’Île-d’Elle, 9 décembre 2021, L'Île-d'Elle. LES BÉBÉS LECTEURS Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle

2021-12-09 – 2021-12-09 Médiathèque 7, Rue de l’Eglise

L’Île-d’Elle Vendée L’Île-d’Elle lise-busquet@mairie-iledelle.fr +33 2 51 69 62 29 http://mediatheque-iledelle.dyndns.org/ Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: L'Île-d'Elle, Vendée Autres Lieu L'Île-d'Elle Adresse Médiathèque 7, Rue de l'Eglise Ville L'Île-d'Elle lieuville Médiathèque 7, Rue de l'Eglise L'Île-d'Elle