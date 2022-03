Les Bébés lecteurs – Bibliothèque Argenton Argenton-sur-Creuse, 23 mars 2022, Argenton-sur-Creuse.

Les Bébés lecteurs – Bibliothèque Argenton Argenton-sur-Creuse

2022-03-23 – 2022-03-23

Argenton-sur-Creuse Indre

Lecture, comptines et jeux de doigts pour les bébés de 0-3 ans

De nombreux contes et animations sont proposés aux les enfants et même aux plus petits dans bibliothèques du Pays d’ Argenton tout au long de l’année.

Vous pouvez vous rendre dans les bibliothèques Rollinat d’Argenton, Sylvain Déglantine du Péchereau, Guillaume Budé à Saint-Marcel ou encore George Sand à Saint-Gaultier selon les dates des différentes animations, afin de découvrir et de faire découvrir le vaste monde de la littérature.

La Bibliothèque Rollinat propose une animation pour les tous petits : “Les BéBés lecteurs”.

bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/

Argenton-sur-Creuse

