Les bébés explorateurs découvrent le printemps Muséum de Toulouse Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Les bébés explorateurs découvrent le printemps Ateliers pour les tout-petits au Muséum. 6 – 27 avril, les samedis Muséum de Toulouse Gratuit, inscription en ligne ET sur place

L’hiver a passé, les premiers bourgeons éclosent, à n’en pas douter, le printemps est de retour ! Célébrons ensemble le réveil de la nature et à petits petons, partons à la découverte des animaux émergeant d’un sommeil profond …

Dates et horaires :

6 avril à 10h30

13 avril à 10h30

27 avril à 10h30

+ d’infos :

de 0 à 3 ans

durée : 30 min

Gratuit, inscription en ligne ET sur place

Lieu : MÉDIATHEQUE JEUNESSE «POURQUOI PAS ?» 1er étage du Muséum

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond