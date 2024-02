Les bébés et les écrans Maison du Département Sornac, lundi 18 mars 2024.

Vous êtes parents d’enfants de moins de 3 ans ou professionnel de la petite enfance, venez vous informer auprès de Nathalie Goujon, infirmière et référente santé.

Les écrans sont partout! Contexte et impacts.

Les besoins de l’enfant durant les 1000 premiers jours, son développement.

A la crèche, à la maison… et ailleurs! Petit état des lieux, des difficultés courantes… et des pistes d’amélioration.La règle des 3-6-9-12

Sur réservation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 18:30:00

fin : 2024-03-18 20:30:00

Maison du Département 1 Rue de la République

Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lsamson@hautecorrezecommunaute.fr

