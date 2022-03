Les Bébés Bricoleurs Médiathèque du Val de Blaise Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Les Bébés Bricoleurs Médiathèque du Val de Blaise, 28 juin 2022, Wassy. Les Bébés Bricoleurs

Médiathèque du Val de Blaise, le mardi 28 juin à 10:00

C’est l’été ! On rend hommage au soleil qui revient en le fabricant avec nos petites mains.

sur inscription

Fête de l’été : fabrication d’un soleil Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu Médiathèque du Val de Blaise Adresse Place Marie Stuart, 52130 Wassy Ville Wassy lieuville Médiathèque du Val de Blaise Wassy Departement Haute-Marne

Médiathèque du Val de Blaise Wassy Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wassy/

Les Bébés Bricoleurs Médiathèque du Val de Blaise 2022-06-28 was last modified: by Les Bébés Bricoleurs Médiathèque du Val de Blaise Médiathèque du Val de Blaise 28 juin 2022 Médiathèque du Val de Blaise Wassy Wassy

Wassy Haute-Marne