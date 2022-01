Les Bébé Concerts de l’Orchestre Lamoureux, 13 février 2022, .

payant

L’Orchestre Lamoureux a créé le concept original d’un concert spécialement imaginé pour les enfants de 0 à 5 ans. Dans une atmosphère intime et décontractée, l’Orchestre joue pendant 30 minutes des pièces musicales à destination des tout-petits.

Assistez au concert en famille, dans des conditions adaptées aux bébés : les temps d’écoute alternent avec des moments d’interaction. Une proximité rare est mise en place avec les musiciennes et musiciens qui s’invitent souvent dans la salle au cœur du public !

LES BRANDEBOURGEOIS BOURGEONNENT

DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022 – CONCERT JEUNE PUBLIC – 14H00 – Salle Cortot – Paris

Utiliser l’imaginaire pour rendre accessible la musique baroque et se familiariser par là même avec une figure aussi importante que Jean-Sébastien Bach : c’est la formule astucieuse et novatrice imaginée par l’auteur-compositeur-interprète Yanowski et son complice, le clown et violoniste Christian Tétard. Un tandem détonant composé d’un clown blanc et d’un Jean-Sébastien Bach plus vrai que nature plongé dans son quotidien de compositeur. Participant au dialogue ludique et musical entre les comédiens et l’orchestre, le jeune public y trouvera toutes les clés de compréhension de l’œuvre et du processus de création. Réservations

BACH À SABLE

SAMEDI 19 FEV. ET DIMANCHE 20 FEV. 2022 – BÉBÉ CONCERT – Théâtre de l’Atelier

SAMEDI : 10H00 / 11H15 / 15H00 / 16H15

DIMANCHE : 10H00 / 11H15

Découvrez avec votre bébé le plus célèbre des compositeurs de la période baroque avec les musiciens de l’Orchestre Lamoureux, en formation La Chambre Lamoureux. Réservations

LES VENTS DANSENT

SAMEDI 12 MAR. ET DIMANCHE 13 MAR. 2022 – BÉBÉ CONCERT – Théâtre de l’Atelier

SAMEDI : 10H00 / 11H15 / 15H00 / 16H15

DIMANCHE : 10H00 / 11H15

Les instruments à vents de l’orchestre, accompagnés d’un percussionniste, se réunissent pour interpréter des œuvres de grands compositeurs autour de la Danse. Le folklore, les musiques traditionnelles et le jazz ont souvent été sources d’inspirations pour la musique dite « classique ». C’est ainsi que se côtoieront la valse, la polka, le tango ou le ragtime lors de ce petit concert. Réservations

CORDES ET ACCORDÉON

DIMANCHE 20 MARS ET DIMANCHE 27 MARS 2022 – BÉBÉ CONCERT – Théâtre du Conservatoire

10H15 / 11H15 / 15H15 / 16H15

Ce Bébé Concert met à l’honneur l’accordéon ainsi que son petit frère, le bandonéon, dans des styles très variés : du baroque au tango, en passant par la musette… Réservations

BÉBÉ SYMPHONIQUE

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 – BÉBÉ CONCERT – 10H00 – Salle Gaveau

Exploration avec Haydn, bâtisseur de la symphonie classique, d’un orchestre plein de surprises et de couleurs. Réservations

EN FANFARE

SAMEDI 14 MAI 2022 – BÉBÉ CONCERT – 10H30 / 11H15 – Théâtre des Deux Rives, Charenton-le-Pont

L’orchestre vous propose de revisiter quelques classiques « tambour battant » avec les cuivres Lamoureux. Réservations

EN FANFARE

SAMEDI 21 MAI ET DIMANCHE 22 MAI 2022 – BÉBÉ CONCERT – Théâtre de l’Atelier

SAMEDI : 10H00 / 11H15 / 15H00 / 16H15

DIMANCHE : 10H00 / 11H15

L’Orchestre Lamoureux vous propose de revisiter quelques classiques «tambour battant » avec les cuivres Lamoureux. Réservations

BÉBÉ VIVALDI

SAMEDI 11 JUIN ET DIMANCHE 12 JUIN 2022 – BÉBÉ CONCERT – Théâtre de l’Atelier

SAMEDI : 10H00 / 11H15 / 15H00 / 16H15

DIMANCHE : 10H00 / 11H15

Découvrez avec l’Orchestre Lamoureux des extraits de l’œuvre légendaire du compositeur italien, Antonio Vivaldi : les Quatre Saisons. L’occasion pour les petits d’écouter l’instrument phare de la période baroque, le clavecin, et de participer avec l’orchestre au bruit des saisons. Réservations

PETIT.E HARPISTE

DIMANCHE 19 JUIN 2022 – BÉBÉ CONCERT – 10H00 – Salle Gaveau

La harpe, un des plus anciens instruments de musique, est l’invitée de marque de l’orchestre et dévoile tous ses secrets. Réservations

Contact : https://orchestrelamoureux.com/concerts-jeunesse/

