Penmarch Finistère Penmarch le photographe Pascal Perennec animera des rencontres et des ateliers photo en parallèle de son exposition Ouest Nord West présentée au Vieux phare de Penmarc’h.

Ateliers – Prise de vue / Editing (5 personnes maximum).

Pascal Perennec propose un atelier photo qui s’adresse aux personnes qui souhaitent progresser dans leur pratique ponctuelle ou régulière de la prise de vue et qui désirent mieux maîtriser la difficile et nécessaire étape de sélection des images aboutissant à l’agencement argumentée et cohérente d’une série photographique. pascal.perennec@orange.fr +33 6 84 11 47 88 le photographe Pascal Perennec animera des rencontres et des ateliers photo en parallèle de son exposition Ouest Nord West présentée au Vieux phare de Penmarc’h.

