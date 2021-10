Les Beaux-Pères Wassy, 22 octobre 2021, Wassy.

Les Beaux-Pères 2021-10-22 – 2021-10-22 La Forgerie 23 Place Marie Stuart

Wassy Haute-Marne Wassy

Avec Jean-Pierre Castaldi et Steevy Boulay

On ne sait jamais ce que pensent les autres. Comment vivent-ils ? Qui sont-ils réellement ? Car les apparences sont bien souvent trompeuses.

C’est en partant de ce constat qu’a été pensée la pièce LES BEAUX‑PERES. Dans la vie, il y a ce qu’on voit.

Ce qu’on croit. Et ce qui est. Comment annoncer à son père qu’on est en couple ?

Quand on est un garçon et qu’on vit avec un homme qui a précisément l’âge de son père…

C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit avec Gérard.

Mais la situation se complique un peu plus si le père croit qu’Arthur partage la vie de sa voisine Prune, et que le copain de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard…

Vous suivez ?

Bref, les apparences sont parfois trompeuses et la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit.

Une comédie portée par des comédiens talentueux.

Avec Jean-Pierre CASTALDI ET Steevy BOULAY A 20h30.

