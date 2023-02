LES BEAUX-PERES AVEC J.P CASTALDI ET STEEVY BOULAY LA CROISEE DES ARTS ST MAXIMIN LA STE BAUME Catégories d’Évènement: ST MAXIMIN LA STE BAUME

LES BEAUX-PERES AVEC J.P CASTALDI ET STEEVY BOULAY LA CROISEE DES ARTS, 16 avril 2023, ST MAXIMIN LA STE BAUME. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 16:00. Tarif : 30.0 à 30.0 euros. DIVAN PRODUCTION présente : ce spectacle. Comment annoncer à son père qu'on est en couple ? Quand on est un garçon et qu'on vit avec un homme qui a précisément l'âge de son père… La situation se complique un peu plus si le père croit qu'Arthur partage la vie de sa voisine Prune, et que le copain de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu'il est en couple avec Gérard… Vous suivez ? Bref. Les apparences sont parfois trompeuses et la réalité n'est pas toujours celle qu'on croit… Steevy Boulay, Jean-Pierre Castaldi

qui a précisément l’âge de son père… La situation se complique un peu plus si le père croit qu’Arthur partage la vie de sa voisine Prune, et que le copain de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard… Vous suivez ? Bref. Les apparences sont parfois trompeuses et la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit…

