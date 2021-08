Les beaux L’Aria, 14 avril 2022, Cornebarrieu.

du jeudi 14 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 à L’Aria

_**Un couple trop parfait se livre à un jeu de massacre cruel, savoureux et dévastateur .**_ Un homme et une femme vivent sous nos yeux un amour parfait, entre weekends au ranch et bals somptueux. Mais leur beauté a quelque chose de lisse, leurs mots sonnent étrangement faux, et pour cause : cet homme et cette femme sont en réalité les Ken et Barbie auxquels une petite fille de 7 ans donne vie. À travers la vision de l’enfant, se dévoile le couple aussi désastreux qu’irrésistible que forment ses parents. **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu – En partenariat avec Odyssud.

Tarif plein 28 € | Tarif réduit 24 € | Tarif groupe 22 € | Tarif jeune 16 €

Théâtre

L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T22:00:00;2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:00:00