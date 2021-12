Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Les beaux jours Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Les beaux jours Yvetot, 20 décembre 2021, Yvetot. Les beaux jours Yvetot

2021-12-20 – 2021-12-22

Yvetot Seine-Maritime Pour les vacances d’hiver, le Local Initiative Jeunesse organise plusieurs activités avec et pour les jeunes du territoire :

– Lundi 20 décembre : Fabrication au coin du feu – Scrapbooking

– Mardi 21 décembre : Confection enneigé – Création de boule à neige

– Mercredi 22 décembre : Réjouissance de fin d’année – Atelier cuisine et dégustation Pour les vacances d’hiver, le Local Initiative Jeunesse organise plusieurs activités avec et pour les jeunes du territoire :

– Lundi 20 décembre : Fabrication au coin du feu – Scrapbooking

– Mardi 21 décembre : Confection enneigé – Création de… animation@mjcyvetot.fr +33 6 13 33 98 70 Pour les vacances d’hiver, le Local Initiative Jeunesse organise plusieurs activités avec et pour les jeunes du territoire :

– Lundi 20 décembre : Fabrication au coin du feu – Scrapbooking

– Mardi 21 décembre : Confection enneigé – Création de boule à neige

– Mercredi 22 décembre : Réjouissance de fin d’année – Atelier cuisine et dégustation Yvetot

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville Yvetot