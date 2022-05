Les beaux jours d’Elif Shafak, 28 mai 2022, .

Les beaux jours d’Elif Shafak

2022-05-28 – 2022-05-28

Grand entretien



Écrivaine turque reconnue internationalement, autrice de romans aux narrations foisonnantes qui empruntent aussi bien aux récits orientaux qu’occidentaux, Elif Shafak vient à la rencontre du public au cours d’un grand entretien où il sera question de son œuvre et de son impressionnant parcours.



Imprégnée par les mysticismes et particulièrement le soufisme, mais fustigeant toute forme de bigoterie, sa littérature s’intéresse à la mémoire et à sa transmission, aux questions de genre, d’appartenance, d’enracinement et d’exil. Écrivant aussi bien en turc qu’en anglais, féministe engagée, elle enseigne également dans des universités aux États-Unis et au Royaume-Uni, travaille pour des journaux internationaux, collabore à l’écriture de séries et écrit même pour des musiciens rock. La Bâtarde d’Istanbul, paru en 2006 en Turquie, qui traitait du génocide arménien à travers des regards féminins, a été un immense succès dans le monde entier et lui a valu d’être poursuivie par l’État turc.



Son dernier roman, L’île aux arbres disparus, se déroule à Chypre, à l’époque de la partition de l’île. Une rencontre exceptionnelle avec une grande voix littéraire d’aujourd’hui.



À lire :



L’Île aux arbres disparus, Flammarion, 2022.

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, Flammarion, 2020.

Une rencontre exceptionnelle avec une grande voix littéraire d’aujourd’hui.

