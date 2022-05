Les Beaux Jours – concert Mow Down Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal Catégories d’évènement: 14123

Cormelles-le-Royal 14123 Le festival « Les Beaux Jours » vous invite à découvrir une programmation en plein air de concerts, spectacles, cinéma, ateliers sur les quatre vendredis du mois de juin.

Le vendredi 3 juin, venez découvrir le concert du jeune groupe de rock Mow Down. Influencé par la britpop et le grunge des années 90, le psychédélisme des sixties, en passant par le punk, Mow Dow prépare un concert live explosif. En parallèle, l’association Faim d’Jeux vous invitera à découvrir différents jeux de société, pour tous les âges, et pour tous les goûts !

