Exposition photos tirées du livre COMAS de Emmanuelle Grivelet-Sonier Exposition du 8 au 30 juin Vendredi 16 juin à 19h : Rencontre-signature avec Emmanuelle Grivelet-Sonier et lecture en musique d’extraits du livre par l’autrice et Sophie Tonneau, accompagnée par la chanteuse Natalie Malikova Les beaux endormis (série photo) incarnent celles et ceux qui nous ont quitté un jour, vivants ou disparus : « Sans m’en rendre compte, j’ai tendu un miroir à la mort, j’ai essayé de capturer son ombre avant qu’elle ne me frappe ». L’exposition d’Emmanuelle Grivelet-Sonier présente à la fois les versions en noir et blanc et leurs versions couleur, inédites. Chaque photographie évoque la disparition à travers la perte ou la mort d’un être proche. « Cette tentative de capturer la mort à travers un portrait est née d’un accident photographique. Lors d’une prise de vue, j’ai demandé à la comédienne que je photographiais de poser en fermant les yeux. En retravaillant la photo brute quelques jours plus tard, j’ai longuement regardé le visage « endormi » de mon modèle… Elle n’était plus là, elle était ailleurs… J’ai cherché à intensifier cette impression, en travaillant la lumière comme si je la préparais à retrouver l’Autre… J’ai demandé par la suite à mes modèles de me parler de leurs disparus, et nous avons travaillé sur l’expression photographique de la disparition. La toute première photo de cette série est devenue la couverture de mon livre COMAS ». Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

