Les Beaux Draps Théâtre de la Noue Montreuil, vendredi 8 mars 2024.

Les Beaux Draps Spectacle de clown à l’occasion de Journée internationale des droits des femmes, qui explore le passage des filles à l’âge adulte. ( conseillé pour 10 ans et + ) Vendredi 8 mars, 09h00, 14h00 Théâtre de la Noue Moins de 16 ans et habitants du quartier La Noue – Clos-Français : 4€

Montreuillois et minima sociaux : 7€

Plein tarif : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T09:00:00+01:00 – 2024-03-08T10:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T15:00:00+01:00

Le clown Prohöck Niak se laisse surprendre et émerveiller par son corps qui agit souvent malgré elle. Son doigt l’emmène dans un sens quand son pied va dans l’autre. Un bras disparaît, puis deux, et elle se retrouve avec des ailes.

Sauvage et naïve, brute et innocente, puissante et vulné rable, ce solo du clown nous parle de l’intimité physique du corps féminin et des tabous qui peuvent y être liés.

Maly Chhum grandit à la Noue Bagnolet et s’est formée au Samovar. Ce spectacle est lauréat “Premiers Geste(s)”

2022 du groupe Geste(s).

LE PLUS : Discussion avec l’artiste

Théâtre de la Noue 12 place Berthie Albrecht 93100 Montreuil

