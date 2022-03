LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : YVES JAMAIT PARENTHÈSES 2 Château-Gontier-sur-Mayenne, 29 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : YVES JAMAIT PARENTHÈSES 2 Promenades de la Résistance Kiosque à Musique Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-29 – 2022-05-29 Promenades de la Résistance Kiosque à Musique

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne

Après une première parenthèse avant l’album “MON TOTEM”, Yves Jamait vous propose de venir, ouvrir, fermer et partager cette “PARENTHESE 2” où vous pourrez retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot à ses côtés pour parcourir le chemin que huit albums ont tracé pour nous mener jusqu’à vous…

Nous prendrons aussi quelques chemins de traverse pour venir vous chercher et … vous toucher.

Concert gratuit en plein air. Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries.

Renseignements au 02 43 09 55 47

Dans le cadre des Beaux Dimanche du Kiosque à Château-Gontier, concert d’Yves Jamait, Parenthèses 2

culture@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 47 https://culture-chateaugontier.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-24 par