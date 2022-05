LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : ORCHESTRE STÉPHANE MERCIER

Renseignements au 02 43 09 55 47 Dans le cadre des Beaux Dimanche du Kiosque à Château-Gontier, concert de l’Orchestre Stéphane Mercier le dimanche 8 mai à 15h. Le trio guinguette composé de trois artistes, Véronique chanteuse, Thierry guitariste saxophoniste et Stéphane accordéoniste vous fera danser chanter le temps d’un après-midi en passant du Paso à la valse, du tango au charleston etc… Venez voyager dans l’ambiance du bal populaire d‘antan. Concert gratuit en plein air. Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries.

