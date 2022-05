LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : MICHÈLE BERNARD ET FRÉDÉRIC BOBIN, 22 mai 2022, .

LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : MICHÈLE BERNARD ET FRÉDÉRIC BOBIN

2022-05-22 – 2022-05-22

Un duo inattendu ? Pas si sûr !…

À la croisée des chemins de la chanson française et du rock, ce duo traverse le temps et mélangent les styles. Savoureux mélange de poésie et de prose, sur des airs de valse ou de ballades folks.

Avec originalité et talent, ils réarrangent et s’amusent à alterner leurs chansons, s’appropriant avec élégance celles de l’autre.

Leurs deux voix se font une et nous invitent à traverser les petites et les grandes histoires, dans un mélange élégant de guitare et d’accordéon.

Concert gratuit en plein air. Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries.

Renseignements au 02 43 09 55 47

dernière mise à jour : 2022-03-24 par