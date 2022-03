LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : LE BAL DES ETOILES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : LE BAL DES ETOILES
2022-05-15
Promenades de la Résistance Kiosque à Musique
Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne «On raconte qu’une nuit, la lune bien fatiguée demanda aux étoiles de veiller sur la terre pendant qu’elle irait se reposer dans le creux d’un nuage. Pendant son absence, le vent les invita toutes à aller à une fête de l’autre côté du ciel…».

Ce conte musical invite petits et grands à chanter, rêver et danser sur des airs Irlandais . Concert gratuit en plein air. Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries.

