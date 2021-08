LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : BERNARD JOYET Château-Gontier-sur-Mayenne, 12 septembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES BEAUX DIMANCHES DU KIOSQUE : BERNARD JOYET 2021-09-12 – 2021-09-12 Promenades de la Resistance Kiosque à musique

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Joyet, comparé aux plus grands, chanté par Juliette, Jamait, Francesca Solleville, etc… interprété à la Comédie Française, étudié à l’école…

Bernard Joyet est un clown tendre et fracassant, maniant l’allitération et le jeu de rimes avec un talent rare. L’inspiration est drue, vive, charnelle, hérissée, les vers explorent sa propre mémoire, les brumes de l’histoire, son enfance, les tourments communs de l’humaine condition et se nourrissent de sous-entendus graveleux et de promesses de tendresse.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Accès sur présentation d’un pass sanitaire.

Les Beaux Dimanches du Kiosque sont de retour ! Le dimanche 12 septembre : Bernard Joyet

+33 2 49 09 55 55 http://www.chateaugontier.fr/

