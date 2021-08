Les Beaux Dimanches de l’estaminet Ferme d’en Haut, 3 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

du dimanche 3 octobre au dimanche 19 décembre à Ferme d’en Haut

**L’Estaminet, animé par le collectif CarréRond est ouvert les samedi et dimanche de 15 à 19h ainsi que lors de chaque manifestation accueillie à la Ferme d’en Haut. Il est composé de 4 associations : Les Fées Riaient (1er dimanche du mois), Cordillera (le second), Cantabile (le troisième), et L’Antre du jeu (le samedi).** L’Antre du jeu propose des samedis après-midi ludiques avec jeux de société en libre-service. * Dimanche 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre de 16h à 18h30 Dimanches féeriques : scène ouverte dédiée aux arts de la parole * Dimanche 10 octobre à 17h : Théâtre On parle de femmes, d’hommes, d’enfants, de grands-parents, etc… Livre à vous : « Plumes de femmes » par Fernando Sanchez. Lectures * Dimanche 17 octobre de 15h30 à 18h, atelier de création de masques d’halloween * Dimanche 14 novembre **16h**, présentation du livre de Nanou Rousseau, « Entre humanitaire et humanité » (Mères pour la paix) **17h** : Marc Symandy « Longhalen’s Manland » C’est la musique de la campagne qui monte à la ville. Une guitare singer-style, un répertoire country, folk, blues et jazz. Vernissage Exposition : « Regards de femmes » de Mères pour la Paix. * Dimanche 21 novembre de 15h30 à 18h, atelier origami pour tous ! * Dimanche 12 décembre à 17h, chansons de Jean Pierre Degobert, compositions en français, guitare et saxo Livre à vous : « Musique Maestro ! » par Fernando Sanchez. Lectures * Dimanche 19 décembre de 15h30 à 18h30, Karaoké ouvert à tous autour des chants de Noël. Gratuit _Pour tout renseignement, contacter l’association CarréRond :_ [_[carrerond.asso@gmail.com](mailto:carrerond.asso@gmail.com)_](mailto:carrerond.asso@gmail.com)

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



