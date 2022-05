Les Beaux dimanches de la rue Saint Malo

Les Beaux dimanches de la rue Saint Malo, 10 juillet 2022, . Les Beaux dimanches de la rue Saint Malo

2022-07-10 16:00:00 – 2022-07-10 21:00:00 Depuis 2005, “LES BEAUX DIMANCHES” enchantent les pavés de la belle RUE SAINT MALO à RECOUVRANCE et font VIVRE LA RUE. Au programme, spectacles de rue, concerts, théâtre, danse, contes, expositions d’Art, performances, prises d’images et de photo 10 juillet

– Hallali, folk punk

-M. Jean, théâtre burlesque

-Plagiat, [t]rap in opposition

-La petite soeur, chanson Entrée prix libre (5€ c’est pas trop).

Tout public Depuis 2005, “LES BEAUX DIMANCHES” enchantent les pavés de la belle RUE SAINT MALO à RECOUVRANCE et font VIVRE LA RUE. Au programme, spectacles de rue, concerts, théâtre, danse, contes, expositions d’Art, performances, prises d’images et de photo 10 juillet

– Hallali, folk punk

-M. Jean, théâtre burlesque

-Plagiat, [t]rap in opposition

-La petite soeur, chanson Entrée prix libre (5€ c’est pas trop).

Tout public dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville