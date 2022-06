LES BEAUX DIMANCHES APRÈS-MIDIS : CACTUS RIDERS, 7 août 2022, .

LES BEAUX DIMANCHES APRÈS-MIDIS : CACTUS RIDERS

2022-08-07 – 2022-08-07

Concert de Cactus Riders : rock’n’roll.

Tous les dimanches après-midis du 3 juillet au 28 août à partir de 16h30, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2022 :

– 3 juillet : SolOrkestar (concert de rue, des champs et des campagnes)

– 10 juillet : Once in a Blue Moon (duo ballades)

– 17 juillet : Jive Me (electro swing)

– 24 juillet : Cupif Band (swing musette)

– 31 juillet : Les Sales Gosses (duo chansons françaises)

– 7 août : Castus Riders (rock’n’roll)

– 14 août : Brazakuja (musique du monde)

– 21 août : Horzines Stara (quatuor féminin)

– 28 août : March Mallow (jazz)

Concert gratuit en plein air au Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois !

Concert de Cactus Riders : rock’n’roll.

Tous les dimanches après-midis du 3 juillet au 28 août à partir de 16h30, venez assister à des concerts gratuits sous le marronnier du Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois.

Programme complet 2022 :

– 3 juillet : SolOrkestar (concert de rue, des champs et des campagnes)

– 10 juillet : Once in a Blue Moon (duo ballades)

– 17 juillet : Jive Me (electro swing)

– 24 juillet : Cupif Band (swing musette)

– 31 juillet : Les Sales Gosses (duo chansons françaises)

– 7 août : Castus Riders (rock’n’roll)

– 14 août : Brazakuja (musique du monde)

– 21 août : Horzines Stara (quatuor féminin)

– 28 août : March Mallow (jazz)

dernière mise à jour : 2022-04-12 par