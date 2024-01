Les BaZaRettes Hôtel C2 Marseille, mercredi 28 février 2024.

Les BaZaRettes ♫♫♫ Mercredi 28 février, 20h00 Hôtel C2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T20:00:00+01:00 – 2024-02-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-28T20:00:00+01:00 – 2024-02-28T22:00:00+01:00

« Les BaZaRettes*

Goguettes mais pas que… »

Créée au Festival d’Over- Littérature Marseillaise de Gilles Ascaride par Marie Gottrand et Isabelle Desmero, deux grandes gigues de l’intermittence du spectacle, cette bouillabaisse musicale authentique mêle avec bonheur des goguettes de leur cru (airs connus dont elles ont changé les paroles), d’autres plus classiques (de Pierre Dac et Francis Blanche, notamment) et des beaux morceaux originaux (de jean Yanne et Olivier Foucher, entre autre).

Un hommage appuyé à cette bonne cité marseillaise, des clins d’œil à l’actualité, des moments d’émotion, c’est une recette gouleyante et pleine de saveur qu’elles vous proposent, qui rassasiera votre faim de fantaisie, et vous laissera, on l’espère, un petit goût de revenez-y !

*Bazarette terme utilisé en Provence. Nom que l’on attribue à une personne dont la langue est bien pendue. Synonyme de pipelette.

Les artistes :

Isabelle DESMERO chant

Marie GOTTRAND piano / chant

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 28 février 2024 à partir de 20h.

Places assises limitées sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place dès 19h.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]