Salon des métiers d’art des Baux-de-Provence les baux de provence, 31 mars 2023, Les Baux-de-Provence.

Salon des métiers d’art des Baux-de-Provence 31 mars – 2 avril les baux de provence

Première édition du salon des métiers d’art au coeur du village classé des Baux-de-Provence

les baux de provence les baux de provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://www.cmar-paca.fr/”}, {“link”: “mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com”}, {“link”: “https://www.kumorisopress.com/”}, {“link”: “https://www.facebook.com/Atelier_des_arenes_arles”}, {“link”: “https://www.prune-faux.com/”}, {“link”: “https://kounbetty.fr/”}, {“link”: “https://www.lanounette.com/”}, {“link”: “https://www.arlesanticaeatelier.com/”}, {“link”: “https://www.facebook.com/emiliediaz.artisanejoailliere/”}, {“link”: “https://www.patriciapiard.fr/origami/”}, {“link”: “https://www.cosyjungle.fr/”}]

Du 31 mars au 2 avril, Les Journées Européennes des Métiers d’Art vont «sublimer le quotidien» des Baux-de-Provence. Après une première édition prometteuse, la manifestation s’étoffe et devient Salon des Métiers d’Art en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’artisanat de région Provence Alpes Côte d’Azur qui œuvre pour la valorisation et la promotion de ce secteur.

En tant que Plus Beau Village de France et Site patrimonial remarquable, la cité des Baux-de-Provence se veut le vecteur de savoir-faire anciens et contemporains. Dans cette démarche, elle accueillera une trentaine d’artisans pour ces Journées Européennes des Métiers d’Art. Installés dans les différents lieux emblématiques du vieux village, les artisans partageront leur univers à travers des ateliers et démonstrations.

À l’instar du graveur et typographe Louis Jou comme des conservateurs-restaurateurs Marie et François Vinourd, les artisans ont contribué et contribuent encore à embellir et faire rayonner le village. Rencontrez ces artisans et échangez avec eux autour de cette thématique chargée de promesse : «sublimer le quotidien».

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE:

Tout au long de ces 3 jours, les professionnel.les des métiers d’art présents réaliseront des démonstrations de savoir-faire (tournage sur bois, céramique, sculpture sur bois, métier à broder, application de feuilles d’or sur bois brûlé, taille de pierre…), échangeront bien sur avec le public et 11 d’entre eux vous proposeront même des ateliers participatifs (gratuits ou payants)

Important: le nombre de places et d’ateliers étant limité, une inscription préalable est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 54 34 39 ou sur tourisme@lesbauxdeprovence.com)

• Imprimeur en risographie : Impression d’une carte postale du Val d’enfer que les participants plieront une chèvre d’or imprimée en riso couleur or métallique. Ils repartent ensuite avec la carte postale qui peut être posée sur une table avec la chèvre en pliage à poser devant.

Accessibilité : Tout public – 3 personnes par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – atelier gratuit

• Peintre en décor du patrimoine : reproduction d’un décor

Accessibilité : Tout public – 5 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – atelier gratuit

• Plumasserie : Fabrication d’un bracelet. Collage de plumes sur 1 galon fin.

Accessibilité : A partir de 12 ans – 5 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – atelier gratuit

• Marqueterie de paille : Réalisation d’un petit objet déco en bois, à suspendre. Marqueterie simple, bord à bord.

Accessibilité : A partir de 12 ans – 5 personnes maximum par atelier (entre 1 et 2 heures par atelier) – Coût de l’atelier pour une personne : 15 €

• Broderie d’art : réalisation d’une broche

Accessibilité : Tout public – 4 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – Coût de l’atelier pour une personne : 5 €

• Reproduction de bijoux et accessoires d’inspiration historique : moments de partage où les enfants pourront s’habiller, se faire coiffer, jouer aux jeux de table antiques en famille, etc.

Accessibilité : Tout public – 10 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – atelier gratuit

• Fleuriste d’art : Création d’objets végétaux (croix, couronnes, petits bouquets)

Accessibilité : Tout public – 5 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – Coût de l’atelier pour une personne : 15 €

• Bijoutière : Réalisation d’effet de textures sur divers supports préalablement fabriqués (bague, boucle d’oreille, bracelet)

Accessibilité : A partir de 12 ans – 2 à 3 personnes maximum par atelier (entre 1 et 2 heures par atelier) – Coût de l’atelier pour une personne : 20 €

• Créations origami : Réalisation de pliage origami selon modèle

Accessibilité : Tout public – 5 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – atelier gratuit

• Tisseuse : Réalisation d’un marque page tissé ou d’un sous-verre par exemple

Accessibilité : A partir de 12 ans – 4 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – Coût de l’atelier pour une personne : 5 €

• Bijoutière : Créations à partir de croquis d’un modèle de bague en plastiline (Pâte à modeler des joailliers).

Accessibilité : A partir de 12 ans – 4 personnes maximum par atelier (entre 30 minutes et 1 heure par atelier) – atelier gratuit



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00

Office de tourisme des Baux-de-Provence