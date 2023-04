Tintin, l’aventure immersive Carrières des Lumières, 15 avril 2023, Les Baux-de-Provence.

Retrouvez Tintin aux Carrières des Lumières pour une expérience unique qui vous permettra de découvrir les aventures de Tintin et ses amis! Tous les après-midis, jusqu’au 2 mai. Puis les mercredis, samedis et dimanches après-midis du 3 mai au 30 juin..

2023-04-15 à ; fin : 2023-05-01 . .

Carrières des Lumières Route des Carrières – D27

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join Tintin at the Carrières des Lumières for a unique experience that will allow you to discover the adventures of Tintin and his friends! Every afternoon until May 2nd. Then on Wednesday, Saturday and Sunday afternoons from May 3rd to June 30th.

Únase a Tintín en los Carrières des Lumières para vivir una experiencia única que le permitirá descubrir las aventuras de Tintín y sus amigos Todas las tardes hasta el 2 de mayo. Después, los miércoles, sábados y domingos por la tarde del 3 de mayo al 30 de junio.

Treffen Sie Tim und Struppi in den Carrières des Lumières für ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Sie die Abenteuer von Tim und seinen Freunden entdecken können! Jeden Nachmittag bis zum 2. Mai. Vom 3. Mai bis zum 30. Juni mittwochs, samstags und sonntags nachmittags.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme des Baux de Provence