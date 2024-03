LES BAULETTES PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule, jeudi 25 avril 2024.

Les BaulettesDrôles, intelligentes, belles et libres… Elles ont le vent en PoupeLes Baulettes, c’est : Un plateau d’humour 100% féminin, Une tempête de rires qui souffle sur le palais des congrès, Une traversée inoubliable avec :Le CAS PUCINE : La jeune ventriloque surdouée qui fait parler …tous ses talents !LA BAJON : La tornade extraterrienne hilarante que tous les extraterrestres nous envient !PHILIPPINE DELAIRE : L’humoriste solaire et pétillante qui nous raconte des histoires à rire debout !ANTONIA DE RENDINGER : La brillante comédienne de scène, de corps et d’Esprit pour une plongée dans sa folle galerie de personnages !Tous sur le ponton ! L’embarquement avec LES BAULETTES, c’est JEUDI 25 AVRIL à 20H30 au Palais des congrès

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44