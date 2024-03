Les baulettes – Les voiles de l’humour Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, jeudi 25 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T06:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T06:30:00+02:00

Mathilde Moreau SARL et La Baule Événements – SPL Atlantia présentent :

LES BAULETTES

Drôles, intelligentes, belles et libres… Elles ont le vent en Poupe !

Les Baulettes, c’est : un plateau d’humour 100% féminin, une tempête de rires qui souffle sur le palais des congrès, une traversée inoubliable avec :

LA BAJON : La tornade extraterrienne hilarante que tous les extraterrestres nous envient !

PHILIPPINE DELAIRE : L’humoriste solaire et pétillante qui nous raconte des histoires à rire debout !

Le CAS PUCINE : La jeune ventriloque surdouée qui fait parler …tous ses talents !

ANTONIA DE RENDIGER : La brillante comédienne de scène, de corps et d’Esprit pour une plongée dans sa folle galerie de personnages !

Tous sur le ponton ! L’embarquement avec Les Baulettes, c’est jeudi 25 avril à 20H30 au Palais des congrès

Spectacle dans le cadre du Festival Les Voiles de l’Humour, 2ème édition

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

