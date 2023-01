LES BAUDÉLIRES : ROUDOUDOU Saint-Baudelle Saint-Baudelle Saint-Baudelle Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Baudelle

LES BAUDÉLIRES : ROUDOUDOU Saint-Baudelle, 28 janvier 2023, Saint-Baudelle Saint-Baudelle. LES BAUDÉLIRES : ROUDOUDOU Route de Contest Salle de la Balderine Saint-Baudelle Mayenne Salle de la Balderine Route de Contest

2023-01-28 – 2023-01-28

Salle de la Balderine Route de Contest

Saint-Baudelle

Mayenne Saint-Baudelle EUR 2 6 Les Baudélires présentent leur nouvelle pièce « ROUDOUDOU » de Pascal Guillemaud Une histoire drôle et riche en mensonges et rebondissements ! Paul et Valérie mènent une vie paisible dans un appartement cossu, mais leur petit train train quotidien va être perturbé par un contrôle fiscal. Leur entourage et leur aide-ménagère ne vont rien faire pour arranger les choses. Réussir à dissimuler quelques richesses va devenir périlleux ! Les Baudélires ce sont une association de théâtre amateur basée à Saint-Baudelle. lesbaudelires@gmail.com +33 6 33 39 57 43 https://lesbaudelires.wordpress.com/ Salle de la Balderine Route de Contest Saint-Baudelle

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Saint-Baudelle Autres Lieu Saint-Baudelle Adresse Saint-Baudelle Mayenne Salle de la Balderine Route de Contest Ville Saint-Baudelle Saint-Baudelle lieuville Salle de la Balderine Route de Contest Saint-Baudelle Departement Mayenne

Saint-Baudelle Saint-Baudelle Saint-Baudelle Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-baudelle-saint-baudelle/

LES BAUDÉLIRES : ROUDOUDOU Saint-Baudelle 2023-01-28 was last modified: by LES BAUDÉLIRES : ROUDOUDOU Saint-Baudelle Saint-Baudelle 28 janvier 2023 mayenne Route de Contest Salle de la Balderine Saint-Baudelle Mayenne Saint-Baudelle Saint-Baudelle, Mayenne

Saint-Baudelle Saint-Baudelle Mayenne