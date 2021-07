Les Batteurs De Pavés – Richard III ou le pouvoir fou Podium Mairie – Notre Dame, 11 août 2021-11 août 2021, Notre-Dame-de-Monts.

Les Batteurs De Pavés – Richard III ou le pouvoir fou

Podium Mairie – Notre Dame, le mercredi 11 août à 21:30

Richard III raconte l’histoire d’un prétendant au trône, difforme, violent et manipulateur, qui va user de tous les moyens, et bien souvent des pires, pour arriver à ses fins. Le voilà roi… alors on observe- on apprécie même – sa chute, jusqu’à sa mort. Richard III vous parle, vous amuse, vous embarque dans son histoire. Vous lui servez de témoin, car sans vous il n’existe pas. Mais jamais il ne vous dira merci, ni ne vous laissera décider quoi que se soit… il grimpera sur vos épaules et ce sera tout ! Vous savez, public, qu’il est un monstre, et vous allez adorer. Si vous le pouviez, vous voteriez pour lui, l’infâme ! Vous allez le laisser faire, et en redemander. … et ça fait frissonner, surtout maintenant.

Sur inscription

Théâtre élisabéthain revisité pour un coin de rue ou un parc malfamé

Podium Mairie – Notre Dame Mairie, 85690 Notre-Dame-de-Monts Notre-Dame-de-Monts Vendée



